الجزائر 23 ربيع الاخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، فوز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الانتخابات النصفية لمجلس الأمة الجزائري، متقدمًا عن شريكه في الائتلاف الحكومي "التجمع الوطني الديمقراطي".ولفتت إلى تأكيد بريطانيا استعدادها لتدريب قوات الأمن الليبية في مجالات الأمن ومكافحة الارهاب بشكل خاص، وذلك خلال محادثة هاتفية جرت بين وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد طاهر سيالة ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط إلبستر بيرت.وتحدثت صحف الأحد عن تبني السلطات التونسية خطة أمنية تستهدف تطهير البلاد من فلول الإرهابيين، وإشارتها إلى أن وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي كشف عن الشروع في تنفيذ خطة هجومية استثنائية ضد الإرهابيين في الجبال على الحدود التونسية الجزائرية.ونشرت إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل 40 إرهابيًا خلال مداهمات في الجيزة وشمال سيناء، في أعقاب الاعتداء الإرهابي على حافلة سياحية بمحافظة الجيزة قتل فيه ثلاثة سياح أجانب والمواطن المصري.وكتبت صحف الجزائر عن اتفاق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة العمل من أجل إحراز تقدم في مسار تسوية السياسي للأزمة في سوريا، عقب قرار الولايات المتحدة سحب قواتها منها.// انتهى //11:54ت م0036