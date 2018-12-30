بريدة 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واستشارك جامعة القصيم بمهرجان ربيع بريدة 40 ،عبر معرضها الذي يضم 18 نادياً طلابيا من مختلف الكليات يقدم أكثر من 40 برنامجاً منوعاً صحياً وتثقيفياً وتوعوياً لزوار المهرجان.وتشمل المشاركات فعاليات منها ما يقدمه النادي الطلابي بكلية الطب، والمتمثلة في 6 خدمات للزوار، تشمل قياس ضغط الدم، وقياس مستوى سكر الدم، وقياس الطول والوزن وحساب كتلة الجسم، والتوعية والتثقيف بأمراض العيون، وأمراض الغدة الدرقية، في حين يقدم النادي الطلابي بكلية العلوم معلومات عن كيمياء المنظفات وتفاعلاتها، والطرق الصحيحة للتعامل معها، ويقدم كذلك عدة فوائد علمية وتثقيفية للزوار، بما يجريه من تجارب كيميائية وفيزيائية.كما يشارك النادي الطلابي بكلية الصيدلة بتقديم 5 برامج توعوية عن الأمراض المزمنة والأمان الدوائي والطرق الصحيحة لحفظ الأدوية واستخداماتها، و الخلطات العشبية وآثارها وتفاعلها مع الأدوية الطبية، وأضرار التدخين والسموم، بالإضافة إلى مشاركة النادي الطلابي بكلية طب الأسنان بتقديم 5 برامج في صحة الفم والأسنان .فيما يقدم النادي الطلابي بكلية العلوم الطبية التطبيقية 5 برامج متخصصة تشمل قياس حدة البصر، وسلامة العين، وكشف عن الأخطاء الانكسارية للعين، وقياس ضغط العين، بالإضافة إلى إجراء فحوصات بجهاز الأمواج فوق الصوتية للكلى والكبد والطحال، وتحديد فصيلة الدم، وكذلك يشارك النادي الطلابي بكلية الزراعة بتقديم 5 برامج تشمل محنطات عن آفات النخيل، ومنحل متكامل وتقدير نسبة الدهون مع قياس الطول ومشتل عن نباتات الزينة وأنواع ثمار النخيل.ويعرض النادي الطلابي بكلية الحاسب بعض تصاميم وابتكارات طلبة الحاسب الآلي، فيما تقدم كلية المجتمع ببريدة برنامجا توعويا بعنوان وقولوا للناس حسنا، كما يقدم النادي الطلابي بكلية الهندسة بالمليداء وعنيزة العديد من الابتكارات، بالإضافة إلى التعريف بضروريات البناء.ويقدم النادي الطلابي بكلية التربية العديد من الألعاب والعروض اليومية لزوار المهرجان من جميع الأعمار ،كما يضم الجناح ركنا لعمادة القبول والتسجيل للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالقبول فيما يخص الجامعة، مع توضيح الكليات والبرامج المقدمة، كما أقامت عمادة الدراسات العليا ركناً تقدم من خلاله التعريف ببرامج الدراسات العليا بالجامعة.// انتهى //12:07ت م0038