الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واستنطلق غدًا مباريات الجولة 12 من الدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم بإقامة 7 مباريات ، تجمع الاتفاق والقادسية ، والخليج مع الوحدة ، والجيل والفتح ، والباطن والهلال ، والشباب وهجر ، والنصر مع الاتحاد ، والتسامح والأهلي.وسيلاقي فريق الاتفاق صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة نظيره القادسية الـ12 برصيد 7 نقاط ، ويواجه الخليج فريق الوحدة على ملعب الخليج ، الضيوف في هذه المباراة سيدخلون وهم في المركز الخامس برصيد 17 نقطة ، فيما يحتل الخليج المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط ، ويحل الفتح ضيفًا على الجيل على ملعب الأخير ، الفتح لديه 13 نقطة في المركز التاسع ، فيما يملك الجيل 14 نقطة في المركز الثامن.ويُلاقي الباطن نظيره الهلال، ويملك الباطن 11 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما يحتل الهلال المركز السادس برصيد 17 نقطة ، ويحل هجر ضيفًا على الشباب الذي سيدخل المباراة ولديه 16 نقطة في المركز السابع، فيما يحتل هجر المركز العاشر برصيد 12 نقطة ، ويواجه النصر الاتحاد في مباراة من المتوقع لها أن تكون غاية في القوة، ويحتل أصحاب الأرض المركز الثاني برصيد 28 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 24 نقطة ، والأهلي متصدر الترتيب برصيد 28 نقطة يحل ضيفًا على التسامح الذي يحتل المركز الرابع عشر بنقطة واحدة .// انتهى //13:09ت م0050