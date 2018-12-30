رياضي / الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم تنطلق غداً
الأحد 1440/4/23 هـ الموافق 2018/12/30 م واس
الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واس
تنطلق غدًا مباريات الجولة 12 من الدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم بإقامة 7 مباريات ، تجمع الاتفاق والقادسية ، والخليج مع الوحدة ، والجيل والفتح ، والباطن والهلال ، والشباب وهجر ، والنصر مع الاتحاد ، والتسامح والأهلي.
وسيلاقي فريق الاتفاق صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة نظيره القادسية الـ12 برصيد 7 نقاط ، ويواجه الخليج فريق الوحدة على ملعب الخليج ، الضيوف في هذه المباراة سيدخلون وهم في المركز الخامس برصيد 17 نقطة ، فيما يحتل الخليج المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط ، ويحل الفتح ضيفًا على الجيل على ملعب الأخير ، الفتح لديه 13 نقطة في المركز التاسع ، فيما يملك الجيل 14 نقطة في المركز الثامن.
ويُلاقي الباطن نظيره الهلال، ويملك الباطن 11 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما يحتل الهلال المركز السادس برصيد 17 نقطة ، ويحل هجر ضيفًا على الشباب الذي سيدخل المباراة ولديه 16 نقطة في المركز السابع، فيما يحتل هجر المركز العاشر برصيد 12 نقطة ، ويواجه النصر الاتحاد في مباراة من المتوقع لها أن تكون غاية في القوة، ويحتل أصحاب الأرض المركز الثاني برصيد 28 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 24 نقطة ، والأهلي متصدر الترتيب برصيد 28 نقطة يحل ضيفًا على التسامح الذي يحتل المركز الرابع عشر بنقطة واحدة .
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13:09ت م
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