طوكيو 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساستبعد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، احتمال إجراء انتخابات متزامنة في مجلسي البرلمان في صيف عام 2019م.وقال آبي: "إنني مشغول بقضايا" في إشارة إلى الخلافة الامبراطورية واجتماع قمة مجموعة الـ 20.يذكر أنه من المقرر أن يتنازل الامبراطور (أكيهيتو) عن العرش في 30 أبريل المقبل وسيخلفه ولي العهد، ناروهيتو في اليوم التالي، كما ستستضيف اليابان قمة مجموعة الـ 20 في يونيو المقبل،ومن المقرر زيادة معدل ضريبة الاستهلاك في شهر أكتوبر المقبل من 6 إلى 10 في المئة.// انتهى //13:11ت م0052