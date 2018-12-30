الجنادرية 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسخرجت الفنانة التشكيلية سهام جبران عن الأسلوب التقليدي المألوف في استخدام فنون ورسم القط العسيري ، مبتكرة أشكال وأدوات مغايرة في تنفيذها وتقديمها.وعرضت التشكيلية جبران للمرة الأولى عملها الفني المبتكر للقط العسيري بقرية عسير التراثية المشاركة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 33" .وقالت في حديثها لـ "واس" إن العمل الفني الذي تعرضه عبارة عن مجسم للقط العسيري طوعت في تكويناته خامات من البيئة المحلية منها الخشب الطبيعي ذو العمر الزمني الطويل، إحداها قطعة خشبية مستخدمة في سكة الحديد التي تربط بين الرياض والدمام ، إلى جانب العمل على الاستيل الذهبي المحفور عليه مفردات القط بدقة وتركيز وحرفية عالية.وأشارت أنها استخدمت في أعمالها المعاصرة الحجر الطبيعي المستخرج من أعماق البحر الأحمر وشواطئه في ساحلي عسير وجازان ، واصفة في حديثها أن هذا العمل المبتكر هو الأصعب والمتميز بالنسبة لها.// انتهى //13:14ت م0054