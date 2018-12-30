الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات خلال الفترة من 9 – 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 – 17 يناير 2019 م، والتي تنظمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض ، وتستضيفها كليتي التقنية بالرياض ( بنين – بنات ) .وأعرب مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته للمسابقة مؤكداً أن المسابقة تحظى بدعم مباشر من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني وبإشراف الأمانة العامة للمسابقة الوطنية للمهارات.وأشار المقبل إلى أن المسابقة تهدف إلى التعريف بالتدريب التقني والمهني، وتوعية أفراد المجتمع بالأثر الذي يحدثه التدريب التقني والمهني على المستويين العام والشخصي، مبيناً إن المسابقة تستهدف فئة الشباب السعودي من الجنسين، بحيث يخضع المشاركون في كل فرع من فروع المسابقة إلى الاختبارات العملية التطبيقية، كما ستقوم لجان التحكيم التخصصية بتقييم المتسابقين وفق آلية التقييم المحددة في معايير المسابقة العالمية للمهارات.وأفاد المقبل بأنه سيتم ترشيح الفائزين من المنطقة للمشاركة في المسابقة الوطنية ومن ثم تمثيل المملكة في المسابقات الخليجية والعالمية للمهارات، وهو الأمر الذي سيجعل منطقة الرياض بيئة تنافسية جاذبة بين المتدربين في وحدات المنطقة التدريبية سواء من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، وطلاب الجهات الأخرى سواءً من الجامعات و الكليات أو التعليم العام في القطاعات الحكومية والخاصة.// انتهى //13:35ت م0057