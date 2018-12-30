جيزان 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غداً, ندوة علمية تحت عنوان "أسباب النصر والتمكين " يلقيها كل من الدكتور عزام بن محمد الشويعر, وعواد بن سبتي العنزي, وذلك في مقر الخيمة الدعوية بالقرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.وتأتي الندوة التي تستهدف منسوبي مختلف القطاعات العسكرية بالمنطقة, ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي الـ 11 "جازان الفل .. مشتى الكل" للعام الحالي.//انتهى//13:38ت م0058