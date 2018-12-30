جدة 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، في مكتبه بالمحافظة اليوم, بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة، العميد سليمان الجميعي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً لإدارة مرور محافظة جدة.وهنأه سموه بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة للدين ثم الملك والوطن.فيما استمع العميد لتوجيهات سموه لكل ما يحقق الصالح العام , معبراً عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على دعمه ومتابعته لمرور جدة، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن الظن.// انتهى //13:40ت م0060