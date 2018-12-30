الجنادرية 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسشهد ركن الأسر المنتجة بجناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجنادرية إقبالاً متزايداً من الزوار اطلعوا خلاله على مشاركات الأسر المنتجة ومايقدم من أعمال يدوية وتراثية.وأوضحت المشرفة على ركن الاستثمار من المنزل مها المرزوقي، أن هذا العام تم اختيار الأسر المشاركة بالمهرجان بعناية وبتنوع أكثر لإتاحة الفرصة للجميع بما في ذلك الأسر المشمولة بالضمان الإجتماعي.وبينت أن الركن تشارك فيه 32 أسرة منتجة من الحرفيات المتميزات لعرض منتجاتهن المنزلية على الزوار وتسويقها في المهرجان، التي تشتمل على عدد من الفعاليات والأنشطة التي تنوعت بين الأعمال اليدوية والتراثية والمشغولات الحرفية والخدمية والمأكولات والملابس الشعبية، الأمر الذي زاد من إقبال الزوار على هذه الأنشطة، الذين نوهوا بقدرات ومواهب المرأة السعودية العاملة.يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى لتسهيل مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان، وتحرص على تخصيص مكان لهن في الجناح إلى جانب توفير متطلباتهم، حيث أوجدت لهن موقعًا مميزًا بجانب جناح الوزارة يتم فيه عرض منتوجاتهن والمقتنيات الخاصة بهن.// انتهى//13:43ت م0061