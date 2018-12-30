الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم وصول أول إرسالية من الأغنام الرومانية إلى المملكة بعد رفع الحظر عنها.وأوضح نائب مدير عام الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة الدكتور إبراهيم النويصر، أنه بناءً على قرار الوزارة رقم 62 /1291/ 1439 وتاريخ 16/2/ 1439هـ، القاضي برفع الحظر عن الفصيلة البقرية والأغنام من دولة رومانيا، وصلت اليوم الباخرة "كرازي" قادمة من رومانيا، وتحمل على متنها 14 ألف رأس من الأغنام من السلالة الرومانية.وأكد النويصر أنه جرى على الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرسالية والتأكد من سلامتها صحيًا، كما جرى سحب عينات من الدم وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها مخبريًا.وبيَّن الدكتور النويصر, أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الأغنام الواردة وملاءمتها صحيًا، جرى تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام "قانون" الحجر البيطري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وجرى فسح الإرسالية.// انتهى //15:01ت م0090