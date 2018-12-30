الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة, بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي.وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين المملكة ممثلة بالمركز وطاجيكستان ومستجدات المشروعات التي ينفذها المركز في طاجيكستان، وآخرها توقيع المركز اتفاقيتين مشتركتين مع لجنة الطوارئ والدفاع المدني، ووكالة استصلاح الأراضي والري في جمهورية طاجيكستان، لدعم أعمالهما الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الفيضانات الموسمية والكوارث الطبيعية.من جانبه, قدم السفير ضراب الدين قاسمي في تصريح صحفي, شكره الجزيل نيابة عن حكومة وشعب طاجيكستان, للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما يقدم لبلاده من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة من مساعدات إنسانية و إغاثية.وأشار السفير قاسمي إلى الطبيعية الجبلية لطاجيكستان, حيث تشهد البلاد الكثير من الانهيارات الأرضية والثلجية والجليدية والسيول والفيضانات مما يؤدي أحيانًا إلى معاناة السكان من هذه الكوارث الطبيعية، مبينًا أن الزيارة الأخيرة لمسؤولين من مركز الملك سلمان للإغاثة للعاصمة دوشنبه شملت تقديم مساعدات تقنية لدعم المتضررين من الفيضانات والسيول في موسم الشتاء الحالي.// انتهى //15:02ت م0092