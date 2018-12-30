إسلام آباد 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأحبطت الشرطة الباكستانية اليوم بنجاح عملية إرهابية كبيرة في مدينة كراتشي جنوب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية في بيان لها, أن فرقة مكافحة الإرهاب داهمت أحد المواقع في مدينة كراتشى بناء على معلومات استخباراتية، حيث قام المشتبه بهم بإلقاء قنبلة يدوية وطلقات نارية على سيارة للشرطة أثناء مداهمتها لهم.وأضاف أن فرقة مكافحة الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على 5 مشتبه بهم خلال المداهمة التي لم تسبب في حدوث أي خسائر في الأرواح، مشيرًا إلى أنهم اعترفوا خلال التحقيق بالتخطيط لشن هجوم إرهابي كبير نهاية السنة الميلادية في كراتشي.كما أوضح البيان أن الشرطة صادرت خلال العملية دراجة نارية ملغمة بالمتفجرات، وثلاث قنابل يدوية وأسلحة وذخيرة.// انتهى //15:14ت م0098