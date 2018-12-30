الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأصدرت السلطات النيوزيلندية عددًا من الشروط التي يجب توفرها للحصول على تأشيرات الدخول إلى نيوزيلندا باللغتين العربية والإنجليزية (للزائر لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر)، ومنها إذا كان الشخص مسافرا باستخدام جواز سفر سعودي فإن السلطات النيوزيلندية تمنحه حق الدخول إلى نيوزيلندا بدون تأشيرة مسبقة في حال كان يخطط لزيارتها لأغراض السياحة أو زيارة العائلة أو للأعمال.ودعت المسافرين الذين لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية عند وصولهم لنيوزيلندا طلب مترجم وحمل الوثائق التي ينبغي توضيحها حول زيارته أو الإثباتات التي يطلبها مسؤولو الحدود، ومنها مكان الإقامة أثناء وجوده في نيوزيلندا والأسماء ومعلومات الاتصال بالأشخاص الذين سيقابلهم أو سيقيم معهم، بالإضافة إلى تفاصيل عن ارتباطات عائلية أو وظيفة يشغلها في بلده، فإذا كان قد حصل على إجازة من عمله فيجب حمل خطاب الإجازة معه، إلى جانب حمل ما يكفي من المال خلال مدة إقامته وتذكرة ذهاب من نيوزيلندا إلى بلد آخر يحق له دخوله.أما الأشخاص الراغبين لزيارة نيوزيلندا للدراسة لفترة قصيرة الأمد، فيمكنهم الحصول على قائمة الدول التي تمنح التأشيرة عند الوصول إلى الأراضي النيوزيلندية عند زيارة الموقع:http://www.immigration.govt.nz/opsmanual/46511.htm .وحددت المبالغ التي يمكن أن يحملها المسافر للزيارة أو الدراسة بما لا يقل عن 1000 دولار نيوزيلندي عن كل شهر إقامة أو 400 دولار في الشهر إذا كان قد دفع مقابل إقامته، مشترطة على الدارس تقديم الوثائق المطلوبة عن اسم المؤسسة التعليمية التي سجل فيها ونوع الدورة أو البرنامج الدراسي وتكلفة الرسوم الدراسية وهل دفعت لهم، ومدة الدورة ومكان الإقامة في نيوزيلندا وكم لديه من المال ومصدره، بالإضافة إلى تذكرة ذهاب وعودة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوصول إلى نيوزيلندا.ودعت السلطات النيوزيلندية المسافر الراغب بالدراسة في نيوزيلندا لفترة أطول من ثلاثة أشهر ووجد المؤسسة التعليمية المناسبة إلى تقديم طلب الحصول على تأشيرة دراسية إلكترونياً قبل السفر، من خلال الموقع: www.immigration.govt.nz .// انتهى //15:18ت م0100