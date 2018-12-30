مكة المكرمة 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسنظم نادي مكة الثقافي الأدبي دورتين تدريبيتين في الخط العربي للرجال والنساء, استفاد منها أكثر من 100 متدرب من الجنسين, كما أقام حوارًا عن اللغة العربية بعنوان "اللغة والشباب .. أخذ وعطاء" شارك فيه أربعة من الأدباء الشباب مخصصين باللغة العربية ورغبة صادقة في خدمتها, بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.وأكد عضو النادي الدكتور عبدالعزيز الطلحي, اهتمام أدبي مكة المكرمة باللغة العربية, مرجبًا بجميع المشاركين في الحوار, مشيدًا بأدوارهم الطموحة وتجاربهم الثرية في خدمة اللغة العربية, مما يبعث التفاؤل بارتباط الأجيال بلغتنا الأم سجل تراثنا ولسان أمتنا من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.// انتهى //15:23ت م0102