مكة المكرمة 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسبحث عميد كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بجامعة أم القرى الدكتور أحمد بابلغيـث مع نائب رئيس هيــئة الأرصاد وحمايــة البيئة لشــؤون البيئة الدكتور أحمد الأنصاري, أوجه التعاون المشترك ببين الجانبين, إلى جانب بحث إمكانية توقيع شراكة مجتمعية مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, وتدريب طلاب الكلية وتأهيلهم لإكسابهم الخبرات والمهارات العملية المطلوبة حتى يتسنى لهم أداء مهامهم الوظيفية مستقبلًا.واستعرض الدكتور الأنصاري, الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كمراقبة الظواهر الجوية, وإصدار التوقعات لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من خلال منظومة تقنية وعملية متكاملة تقوم على المعايير الدولية في مجال الأرصاد, بالإضافة إلى ترشيد استخدامها من منطلق توفير الاحتياجات الفعلية لحماية الأجيال الحالية واللاحقة من أضرار التلوث البيئي عبر طرق تطوير الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المتوازنة.من جانيه, أشاد الدكتور بابلغيث, بخدمات الهيئة والجهود التي تعمل عليها لخدمة المجتمع, مؤكدًا أن اللقاء يأتي لتفعيل دور الشراكة المجتمعية بين الجانبين لتقديم أفضل الخدمات لتطوير الصحة والبيئة.// انتهى //15:23ت م0103