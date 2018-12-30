أبها 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسكثفت أمانة منطقة عسير جولاتها لضبط المخالفات ومظاهر التشوه البصري في مدينة أبها وضواحيها.وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي, أن من أبرز مظاهر التشوه البصري التي يجري تتبعها بشكل يومي هي السيارات, والمعدات المهملة، حيث جرى أمس سحب 50 سيارة مهملة وتالفة من شوارع المنطقة الصناعية بأبها، والتحفظ عليها في حجز الأمانة لإكمال الإجراءات النظامية بحق أصحابها.وأضاف أن أمانة عسير كثفت حملات النظافة, حيث نتج عنها ترحيل حوالي 240 مترًا مكعبًا من المخلفات والنفايات في المنطقة الصناعية بأبها، بمشاركة أكثر من 50 فردًا من القوى العاملة مدعمين بـنحو 11 آلية و معدة متنوعة.وأكد الحميدي , أن الحملة جاءت من أجل الحفاظ على المنظر العام لأحياء وشوارع مدينة أبها كافة من مظاهر التشوه والتلوث البيئي، مشددًا على عدم ترك السيارات التالفة والمهملة في الميادين والشوارع العامة لكي لا يكون أصحابها عرضة للعقوبة لما تشكله من تشوه بصري للمنظر العام للمدينة ومخالفة الأنظمة.// انتهى //16:02ت م0118