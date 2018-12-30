الجنادرية 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسيقدم المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها خدماته لأول مره في الجنادرية 33 من خلال جناحه الذي يهدف إلى التوعية بأهمية التطعيمات وتوفير تطعيم الإنفلونزا للزوار، بالإضافة إلى توفير عيادة للإقلاع عن التدخين والتوعية بأهمية الإقلاع عن منتجات التبغ كافة .كما يقدم الجناح قياس السكر وضغط الدم للزوار وقياس الطول والوزن وأهمية اتباع نمط حياة صحي، والطريقة الصحيحة لاستخدام المضادات الحيوية وضرورة استشارة الطبيب قبل تناولها، بالإضافة إلى فحص التهاب الكبد سي وأهمية العلاج الذي يسهم في الشفاء بنسبة تزيد عن 95‎%‎ بإذن الله، كما يهتم المركز بالتوعية عن الإيدز والفحص وطرق العلاج، والتوعية عن مكافحة العدوى وأهمية غسل اليدين بالطريقة الصحيحة لإنها هي خط الدفاع الأول ضد العدوى بإذن الله.كما يوفر المركز خدمة التعليم على الإسعافات الأولية وإنقاذ الحياة، وتوفير ركن توعوي خاص بالأطفال يساهم في رفع الوعي الصحي لديهم.الجدير بالذكر أن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء إنتشارها وكذلك تعزيز الصحة، وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال.// انتهى //16:06ت م0119