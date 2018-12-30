الباحة 23 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 30 ديسمبر 2018م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، في مكتبه بديوان الأمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمخواة ماشي بن محمد العمري ويرافقه أعضاء مجلس الإدارة.وفِي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بالعمري ومرافقيه منوها سموّه بالجهود التي تبذلها غرفة المخواة، داعياً سموه إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة التنمية بالمحافظة وزيادة المساهمة والتنسيق في تدعيم القطاع التجاري والسياحي لخدمة أبناء المحافظة وزوارها، مؤكداً سموه حرص الأمارة على تشجيع أعمال الغرفة والتنسيق مع مختلف الجهات بالمنطقة لدعم أنشطتها وبرامجها .وقدم رئيس الغرفة لسموه تقريراً عن أنشطة وجهود الغرفة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى إنجازات مجلس إدارة الغرفة وابرز الخطط والأنشطة والفعاليات التي تعتزم الغرفة تنفيذها خلال الفترة القادمة، وتطلعات الغرفة لتعزيز التعاون البناء بين القطاع العام والخاص بالمنطقة كما قدّم نسخه من العدد الخامس لمجلة المخواة التي تصدرها الغرفة .ودّشن سمو أمير المنطقة مبنى الغرفة التجارية بالمخواة، وذلك خلال عرض مرئي اطلع عليه، قبل تسلم سموّه هدية تذكارية من رئيس وأعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بالمخواة.من جانبه أعرب العمري عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه الكبير بأنشطة الغرفة، مؤكداً أن الغرفة ستعمل على ودعم وتطوير وتكثيف أنشطتها التي تصب في مصلحة المواطن في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وعملا على تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.حضر الاستقبال وكيل الإمارة المكلف عبدالله بن زيد الراجح، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.//انتهى//16:16ت م0120