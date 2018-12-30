الجنادرية 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واستُقدم جمعية الإعاقة الحركية "حركية" خلال مشاركتها ضمن جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الـ (جنادرية 33) العديد من الخدمات لزوار المهرجان من ذوي الإعاقة.ووفّرت الجمعية للزوار المستفيدين من خدماتها، على غرار الدورة السابقة من المهرجان، ورشة مُتنقلة لصيانة الكراسي المُتحركة، تمثلت في مركبة مجهزة لهذا الغرض، وتحمل قطع غيار ومستلزمات إصلاح هذا النوع من الكراسي، ويتولى تقديم الخدمة مُهندس مُتختصص، وهو ما أسهم في إصلاح ما يُقارب 400 كرسي متحرك، خلال مدة المهرجان، لاسيما وأن الجمعية أخذت على عاتقها تقديم هذه الخدمة بصفة مستمرة طوال العام، بحيث تقدم الخدمة داخل منازل الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً من يجد حرج في عملية الوصول ل كما تُقدم هذه الخدمات في جميع المهرجانات مجاناً لذوي الإعاقة.وجرى تأمين 30 كُرسيًا عاديًا و10 كراسي كهربائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن داخل الجنادرية بالمجان، بالإضافة إلى خدمة نقل الزوار من المعاقين بسيارات مجهزة لذلك.وتعرّف الجمعية من خلال رُكنها زوار الجنادرية ببرامجها وخدماتها لذوي الإعاقة كالزواج الجماعي للمعاقين، والتدريب والتأهيل والتوظيف، وبرنامج المساعدة على الإنجاب ذرية، وبرنامج الحج والعمرة، وبرنامج المساعدات العامة والتأهيل العلاجي، بالإضافة إلى برنامج التوعية العامة الذي يُعد من أهم البرامج، وبرنامج رعاية الموهوبين.يشار إلى أن المشرفين على هذا الركن في الجناح نُخبة من ذوي الإعاقة ضمن فريق حركية التطوعي؛ لتوصيل رسالتهم بأنفسهم، مؤكدين أن المعاقين يستطيعون الإبداع إذا وفرت لهم مقومات النجاح.// انتهى//16:19ت م0121