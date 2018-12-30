الباحة 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة سابقًا المهندس سعيد بن جارالله الغامدي ، بمناسبة صدور قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة بتكليفه مديرًا لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة.وقدّم سموه شكره للغامدي على ما قدمه خلال فترة عمله بمنطقة الباحة.بدوره, قدّم المهندس سعيد الشكر لسموه على دعمه لأعمال الفرع، في ظل ما تحظى به الوزارة من اهتمام ودعم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.حضر الاستقبال وكيل الإمارة المكلف عبدالله بن زيد الراجح, ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.// انتهى //16:24ت م0124