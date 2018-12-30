بقيق 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسخصص مهرجان "سفاري بقيق" بنسخته الثالثة, موقعًا للأسرة المنتجة التي بلغ عددها نحو 75 أسرة، لعرض منتجاتها في السوق الشعبي وتوفير الإمكانات اللازمة لتسهيل عرض السلع على زائري المهرجان الذي يستمر طوال إجازة منتصف العام على طريق الرياض السريع.وأوضح مدير فعاليات مهرجان "سفاري بقيق" فيصل العتيبي، أن الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان هم من الأسر التي ترعاها جمعية البر بالمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن مهرجان "سفاري بقيق" يعمل على الإسهام في تنمية المجتمع من منطلق المسؤولية المجتمعية، كما أن المهرجانات أصبحت منافذ مهمة لتسويق سلع الأسر المنتجة، التي أسهمت في تأصيل التراث الوطني والمشغولات اليدوية، مبينًا أن الأسر بمنتجاتها لم تعد مجرد مشاركة بل شريكة في نجاح المهرجانات.وبيّن أن الأسر المشاركة في المهرجان تدمج ما يتم عرضه من السلع بالفعاليات التراثية والترفيهية التي يتم تنظيمها، حيث يباع في السوق الشعبي الصناعات اليدوية من منسوجات "السدو, والبخور, والملابس الشعبية والتراثية, والعديد من المنتجات اليدوية الأخرى" التي يستفاد منها في المنازل وفي الرحلات، كما يجري بيع الأكلات الشعبية السعودية، بالإضافة إلى الأطعمة المعروفة عند أهل البادية والمنتجة من حليب الماعز ومن التمر ونحوها، حيث أصبحت مشاركة الأسر فاعلة بمنتجاتها التي يبحث عنها هواة الرحلات والتراث الصحراوي، فيما لاقت الأغذية التي يتم عرضها رواجًا بين الزوار .وتأتي مشاركة الأسر المنتجة في مهرجان "سفاري بقيق" بعد مشاركة الأسر في النسختين الماضيتين التي شهدت تسهيلات من المنظمين وإتاحة الفرصة لها مما ساعد الأسر على خلق فرص عمل موسمية للأسر بمحافظة بقيق وما حولها في تسويق منتجاتها.// انتهى //16:26ت م0127