الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسحققت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع متطلبات تحقيق شهادة الالتزام بالتميز C2E، كأول هيئة في المملكة وبكوادر وطنية, كما يعد تحقيق الهيئة للشهادة اعترافًا عالميًا بالتزام الهيئة على تطوير الخدمات والعمليات الداخلية لتمكين العمل المؤسسي والابتكار ، بالإضافة للسعي المستمر نحو تحقيق رضا العملاء وإطلاق المبادرات الداعمة لاستراتيجية منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات.ويتوافق حصول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الشهادة مع رؤية المملكة 2030, التي هدفت من خلال برنامج التحول الوطني 2020, إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي, من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاعين الخاص والعام.وتحرص الهيئة على إكمال مسيرة التميز المؤسسي برسم خارطة طريق تعتمد على أحدث النماذج والممارسات التي من شأنها رفع مستوى التميز المؤسسي, من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات التحسينية.// انتهى //16:39ت م0129