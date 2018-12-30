عرعر 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأودعت جمعية "رعاية الايتام" الخيرية بعرعر مبلغًا وقدرة 256000 ريالًا في حسابات المستفيدين من الايتام يوم الأربعاء الماضي, ضمن البرنامج الموسمي "كسوة الشتاء" لتامين مستلزمات الشتاء في ظل برودة الأجواء.وأوضح مدير الجمعية عايض بن حسن العنزي أن المساعدات المالية لبرنامج "كسوة الشتاء" استفاد منها 1024 يتيمًا مستفيدًا .مشيرًا إلى أن الجمعية تحرص على دعم البرامج الموسمية للمستفيدين الايتام، مقدمًا الشكر لكل من وقف ودعم الحملة وعلى رأسهم رجال الأعمال محمود بن رمضان الشاذلي, والمتبرعين كافة, ولكل من دعم الحملة من صحفيين وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.// انتهى //16:40ت م0130