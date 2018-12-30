طرابلس 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأنقذ حرس خفر السواحل الليبي ثلاثة وعشرين مهاجرًا غير شرعي سواحل مدينة زوارة غربي البلاد.وقال في بيان اليوم، إن المهاجرين غير القانونيين من بينهم أطفال ونساء يحملون الجنسيات المغربية والباكستانية والنيبالية والغانية والليبية، تم إنقاذهم بعد عطل قاربهم في عرض البحر.وقدمت لهم المساعدة الطبية والإنسانية للمهاجرين وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المدينة.// انتهى //16:53ت م0131