الجزائر 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأحبطت قوات حرس السواحل الجزائري محاولات هجرة غير نظامية ل 52 شخصًا قبالة شواطئ محافظة عنابة ومدينة القالة في شرق الجزائر.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم, أن الموقوفين كانوا على متن قوارب محلية الصنع، وضبطوا قبالة الساحل الشرقي متوجهين ناحية المياه الإقليمية التونسية.وفي عملية منفصلة، ذكر بيان وزارة الدفاع أنه تمّ توقيف ستة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من محافظة تلمسان (غرب البلاد) والطارف (شرق).// انتهى //16:56ت م0132