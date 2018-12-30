مكة المكرمة 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم, وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت فريد أسد عمادي, والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء, مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والعمرة والزيارة، وتسليط الضوء على ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - من جهود في خدمة ضيوف الرحمن، والتطرق لما تقدمه وزارة الحج والعمرة من تسهيلات للحجاج والمعتمرين.وأشار معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط إلى الاستعدادات المبكرة لموسم الحج, وتوفير الإمكانيات والطاقات في سبيل تمكين ضيوف الرحمن من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام في جوٍ يكسوه الأمن والأمان والاستقرار طيلة رحلتهم الإيمانية، وحتى عودتهم إلى بلدانهم بعد أداء مناسكهم بيسر وسهولة.من جهته, أشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت بالخدمات التي تقدمها حكومة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، والمشروعات العملاقة التي يشهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة لتسهيل أداء المسلمين مناسك الحج والعمرة بيسر وسهولة.// انتهى //18:10ت م0145