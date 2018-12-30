سكاكا 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأودعت جمعية البر الخيرية بالجوف، اليوم، 85,600 ريال في حسابات مستفيديها من الأيتام والأسر المستفيدة عن شهر ربيع الأول للعام الحالي.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالله الخالدي أن المبالغ تم إيداعها مباشرة في حسابات وكلاء الأيتام البنكية، فيما أودعت مبالغ كفالة الأسر في حساب الأسرة نفسها، داعياً أهل الخير والمحسنين إلى المشاركة في برنامج كفالة الأيتام وكفالة الأسر المحتاجة .// انتهى //18:11ت م0147