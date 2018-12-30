الجنادرية 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسحذر جناح الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 زواره من أخطار الجرائم المعلوماتية التي أفرزها التطور الهائل في تقنية المعلومات وباتت أداة للإساءة للآخرين واستغلالهم والإضرار بهم.وأوضحت الهيئة من خلال ركن الجرائم المعلوماتية بعرض الانفوجرفيك ماهية الجرائم المعلوماتية، وحددت ست قواعد لحماية المستخدمين من الإيقاع بهم عند استخدامهم للتقنية، حيث حذرت من الصداقات المجهولة، وكشف الصور والمعلومات الشخصية بالإضافة الى التوعية بعدم السماح للمواقع بالبحث في دفتر العناوين الخاص بالبريد الإلكتروني، مع ضرورة المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور، والحذر من الرسائل مجهولة المصدر، وعدم مشاركة أرقام الهاتف والمعلومات الخاصة مع الآخرين.كما يضم جناح الهيئة ركناً للأمن الفكري، وقسماً للوثائق التاريخية، و تقديم العديد من الهدايا التوعوية من المطبوعات والمواد التي أصدرتها الرئاسة.// انتهى //18:12ت م0149