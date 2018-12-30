جيزان 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واستشارك جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان في مهرجان جازان الشتوي الـ 11 "جازان الفل ... مشتى الكل ، الذي دشن فعالياته مساء أمس، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وذلك من خلال معرض متخصص بمقر المهرجان في القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.ويتضمن المعرض، الذي يستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة 86 متطوعاً ومتطوعة من الأطباء والفنيين والطواقم التمريضية المتخصصة , يقدمون خدماتهم عبر عيادة متنقلة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والأسنان والعيون وعيادة الباطنة والسكر والتغذية , فيما يضم المعرض قسمين أحدهما للرجال وآخر للنساء حيث تقدم فرق متخصصة فحوصات لزوار المعرض لقياسات ضغط الدم وسكر الدم والطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، واستشارات طبية مجانية, بالإضافة إلى توزيع مطبوعات عن الجمعية وبرامجها.يُذكر أن الجمعية التي تأسست قبل عشرة أعوام , وتهدف لتقديم خدمات علاجية مجانية بالمنطقة للمرضى المحتاجين عبر منظومة عمل ومنهجية احترافية في تنفيذ المشروعات الاجتماعية والخيرية بكل كفاءة وفاعلية وتقديم منتجات متميزة ورائدة للمستفيدين، سعيا لأداء رسالة الجمعية السامية.// انتهى//18:13ت م0151