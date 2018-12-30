رياضي / الدوري الإنجليزي لكرة القدم : تشيلسي يفوز بصعوبة على كريستال
الأحد 1440/4/23 هـ الموافق 2018/12/30 م واس
لندن 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واس
حقق فريق تشيلسي فوزا صعبا على كريستال بالاس بهدف دون رد اليوم ليعزز موقعه في المركز الرابع ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .
ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع متفوقا بفارق 5 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الخامس الذي خسر أمام ليفربول 1 - 5 أمس السبت في المرحلة نفسها ، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر .
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18:15ت م
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