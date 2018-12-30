لندن 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسحقق فريق تشيلسي فوزا صعبا على كريستال بالاس بهدف دون رد اليوم ليعزز موقعه في المركز الرابع ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .ورفع تشيلسي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع متفوقا بفارق 5 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الخامس الذي خسر أمام ليفربول 1 - 5 أمس السبت في المرحلة نفسها ، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر .// انتهى //18:15ت م0155