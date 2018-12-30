الجنادرية 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساستقطب المهرجان الوطني للتراث والثقافة منذ يومه الأول على أرض الجنادرية الآف الزوار الذين توافدوا بكل فئاتهم العمرية وجنسياتهم المختلفة، وسط تنوع كبير من الفعاليات والبرامج المقدمة من الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأفراد والدولة الضيف والقرى التراثية للمناطق المشاركة ضمن فعاليات المهرجان.وتنقل الزوار على أرض المهرجان في رحلة إستعراض للتاريخ العريق والتراث الوطني الممتد على ثرى الوطن في كافة اتجاهاته خلال لوحات تاريخية وتراثية تقدمها القرى المشاركة تحمل بين أجنحتها إرث الإنسان والمكان .وقدّمت الجهات الحكومية والهيئات امكانتها وخدماتها لزوار الجنادرية في معارض متنوعة تعكس مسيرة التنمية وتفتح نافذة على المستقبل الزاهر للوطن .ويجد الزائر للجنادرية تحالف حكومي وأهلي وتنظيم متقن تتسابق من خلاله تلك الجهات في تقديم كافة الخدمات والمساندة والتوجيه والإرشاد .ونجحت إدارة مهرجان الجنادرية في استقبال وتوديع حشود الزوار من خلال سبع بوابات موزعة على اتجاهات مقر الجنادرية مكنتهم من التنقل والوصول بكل أريحية وانسيابية مميزة .// انتهى //18:27ت م0158