الباحة 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غدًا, حفل مهرجان ربيع الباحة في مقر المهرجان بمحافظة المخواة.وأوضح محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني، أن الحفل سيتضمن العديد من الكلمات واللوحات الإنشادية الوطنية تحت عنوان "عاشت الباحة" وقصائد شعرية، ومشهد تمثيلي لأسر الشهداء، بالإضافة إلى الإعلان عن مبادرة شهداء الواجب بالمنطقة، وتكريم المشاركين، والألعاب النارية.وأشار إلى أن المهرجان الذي تستمر فعالياته 90 يومًا سيتضمن العديد من البرامج والأنشطة المختلفة منها الدينية, والتوعوية, والأنشطة الاجتماعية, والرياضية, والثقافية, ومسرح الطفل, والعروض المسرحية, إلى جانب فعاليات تستهدف كبار السن ومهرجانًا للتسوق والترفيه.// انتهى //18:29ت م0159