الجنادرية 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساعتادت قرية القصيم التراثية بالجنادرية التميز ولفت انتباه الزائر ، وبرع القائمين عليها تجسيد الواقع الذي يعيشه أبناء المنطقة بين الماضي والحاضر، وكيف أكسبوا قريتهم التراثية أولوية لدى الزوار باختلاف المناطق التي ينحدرون منها، مؤكدين وعبر هذا المهرجان العريق حجم اللحمة الوطنية التي ينعم بها شعب المملكة العربية السعودية، إذ اجتمع الجميع على حب القصيم وبذات الحب لجازان، وللباحة وللجوف ولنجران ولحائل وللمنطقة الشرقية وللرياض حيث العاصمة التي تحتضن هذا المهرجان الذي يفاخر به أبناء الوطن، ويدعمو ن مواصلته تصدير مشاعر الفخر المقرونة بـ (الولاء والوفاء) شعار نسخة هذا العام، الذي تتعاظم فيه اللحمة الوطنية، ويتباهى المواطن والمواطنة بحكمة وحكنة وحب القيادة الرشيدة.في كل أنحاء قرية القصيم التراثية وعلى غرار باقي أجنحة الجنادرية وبيوت المناطق والقرى المشاركة، تتنفس الأرض حباً لوطن يمثل لنا كل شيء، وتغني طرباً باسم بلدٍ تاريخه يباري بالأصالة حاضره الذي يأخذ من الثقة والرؤية الثاقبة واتساع الآفاق عتاداً يضمن تحقيق المستقبل الأكثر إشراقاً، لتظل بلادنا أعظم فخر، وتعيش رايتها هناك خفاقةً فوق السحاب، ويدوم أمننا ورخاءنا وسؤددنا وقوة سواعدنا بناءً ودفاعاً بحزمٍ وعزم.المتجول في جنبات وساحة قرية القصيم التراثية يلمس تنوعاً كبيراً في المعروض، ليشمل الجوانب التاريخية والحضارية للمنطقة، إلى جانب بيع المنتجات التي تشتهر بها القصيم في القطاع الزراعي والصناعات التحويلية.60 ركناً في هذه القرية التراثية، مزجت بين ماضي المنطقة العريق والحاضر الزاهر، تطرزها فعاليات أخذت من قيم وعادات المنطقة وتقاليدها أسلوباً للترحيب بزوارها الذين اتفقوا على عظيم الحفاوة وبالغ الكرم.ومن أبرز ما شاهده الجمهور في قرية القصيم القصر التراثي في جناح المنطقة والذي يتكون من دورين رئيسيين هما الضيافة في المنتصف وتقدم للزوار 200 كيلو تمر سكري من الدرجة الأولى و25 ألف قرص كليجا من صناعة فتيات المنطقة بالإضافة إلى 700 دلة قهوة عربية لزوار الجناح يومياً , ويحيط الضيافة عدد من المعارض المشاركة والتي تستعرض حضارة المنطقة التاريخية وما تحتويه من تنمية أسهمت في انعكاسها على الزوار بشكل كامل عبر عدداً من المعارض التي وصل عددها إلى 10 معارض مختلفة .وكان لجامعة القصيم حضوراً ملفتاً لعرض الخدمات التعليمية إلى جانب الخطط والرؤية المستقبلية لتطويرالتعليم العالي في المنطقة ، والتي يحتوي معرضها على اتفاقيات الجامعة الدولية الـ 12 بالإضافة إلى تاريخ إنشاءها وعدد الطلاب والطالبات الدارسين بها والموظفين والبرامج الأكاديمية التي تقدمها للزوار ، بالإضافة إلى عرض مرئي تعريفي يحتوي على صور ومعلومات الجامعة ، وأهم إنجازاتها والإعتمادات الوطنية والإتفاقيات التي وقعتها الجامعة مع عدد من الجامعات الدولية والشركات الكبرى , بالإضافة إلى التخصصات العلمية في المجالات المختلفة وخدماتها المتنوعة في 37 كلية في المنطقة التي ينتسب إليها أكثر من 72 ألف طالب وطالبة .وتضمن المعرض فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة لتعريف الزوار بالمقومات السياحية في المنطقة ودليلاً شاملاً لما تمتلكه من إرث تاريخي كبير ، بالإضافة لعرض معلومات عن المهرجانات التي تقام داخل المنطقة ويصل عددها لأكثر من 47 مهرجان تبرز ما تمتلكه القصيم من مقومات إقتصادية وزراعية وغذائية وتراثية وطبيعية , بالإضافة إلى المنتجات المتميزة من الحرف اليدوية التي تصنع على أيدي حرفيي المنطقة والتي تشتهر بها المنطقة وتستخدم من خلال المواد المحلية.// يتبع //19:13ت م0161

وضمنت أركان القرية معرض العقيلات أحد أهم الأركان التي لفتت أنظار الزوار ، ويقدم تاريخ العقيلات الذي يعود لأكثر من 100 عام ، ويسطر مشاركتهم التجارية وتنقلاتهم الاقتصادية من منطقة القصيم عبر البلاد العربية والذي أشتهر عنهم الصدق والأمانة والإخلاص والإيثار عن النفس في جميع شؤون الحياة , وتعكس للزائر ما يتحلى به أبناء المنطقة من هذه الصفات الحميدة , ويستعرض المعرض 60 لوحة لهم تبين أسمائهم وتاريخهم وتحركاتهم خلال تلك الفترة ، و30 قطعة تاريخية يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1300هـ .وتضم القرية معرض مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين وما تقدمه المؤسسة لزوار الجناح من أعمال وسيرة الشيخ محمد - رحمه الله - الذاتية ، وأكثر من 15 لوحة معلوماتية ، و10 صور تحكي حياة فضيلته الخاصة والعامة , بالإضافة إلى المخطوطات التاريخية للشيخ محمد وأول خطبه له عام 1376هـ والوصية التي كتبها بخط يده , وكذلك يقدم المعرض عدد من المخرجات العلمية التي ناقشها الشيخ لدرجتي الماجستير والدكتوراه لعدد من الطلاب وصل عددها إلى 107 عناوين بالإضافة إلى 173 مؤلفًا وعنوانًا في العقيدة والتفسير والحديث والفقة والأصول والنحو والخطب والفتاوى له رحمه الله , وتستعرض المؤسسة المناشط الدعوية والخيرية التي تقوم بها لزوار الجناح .وشهد معرض مكتب تحقيق الرؤية في إمارة منطقة القصيم حضوراً لكثير من الزوار لما تضمنه من معلومات مميزة عرضت من خلاله الإمارة المبادرة حيث تم فتح مكتب لتحقيق الرؤية السعودية ٢٠٣٠ , ويستعرض المكتب 68 مبادرة إجتماعية وإقتصادية وسياحية تم تقديمها لتعزيز الوصول إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاعات منطقة القصيم الحكومية والخاصة وتعزيز الريادة في الحركة الاجتماعية والثقافية والتنموية والفكرية وتقدير الأداء.// يتبع //19:13ت م0162

وحظي معرض الواقع المعزز إعجاب زوار القرية كونه يقدم توثيق آثار المنطقة ومواقعها السياحية والعمرانية بتقنية الواقع المعزز عبر تصاميم ثلاثية الأبعاد التفاعلية وعرض الناطق المرئي المدمج مع المؤثرات الصوتية والتي تحاكي واقع منطقة القصيم وتعكس للزائر حقيقة المنطقة ومواقعها السياحية والتراثية عن قرب .وكان للمحافظات في المنطقة حضوراً مميزاً من خلال معرض محافظة الشماسية الذي يحاكي ما تمتلكه محافظة الشماسية من أرث وعلوم ومواقع سياحية وتاريخية عرفت عنها منذ مئات السنين بالإضافة إلى طبيعتها الجغرافية .بالإضافة إلى معرض النخلة الذي يسلط الضوء على ما تتميز به المنطقة من زراعة النخيل وإنتاج التمور حيث تم عرض 70 نوعاً من أنواع التمور المنتجة في القصيم التي تقدمها كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة القصيم , بالإضافة إلى عدد من الأقسام التي توضح تاريخ إنتشارها من الجزيرة العربية إلى قارات العالم وما تمثله من عوائد إقتصادية وإحصاءات مختلفة مهمه .وشهد معرض محافظة عقلة الصقور حضوراً كبيراً كون العرض كان في قالب ممزوج بين الأصالة والحداثة حيث عرض الجناح 10 قطع تراثية تاريخيه يعود تاريخها إلى 200 عام وعرض مرئي عن طريق التقنية لجبل طميه والذي عرف بشهرته في محافظة عقلة الصقور بمنطقة القصيم بالإضافة إلى ما تمتاز به من هوية صديقة للبيئة ومكونات مستوحات من طبيعة المحافظة .// يتبع //19:13ت م0163

وكان لمعرض محافظة ضريه أيضاً حضوراً عزز أهمية هذه المحافظة تاريخياً عبر اكثر من 30 قطعة تراثية وتاريخية بالإضافة إلى ما تمتلكه المحافظة من معالم وصور حضارية للمحافظة وتنمية عمرانية وتطور , بالإضافة إلى إرثها الضارب في عمق التاريخ والنهضة التي حظيت بها وتعيشها البلاد على كافة الأصعدة .ويقع مركز المعلومات في منتصف ساحة جناح منطقة القصيم يقدم لزوار الجناح باللغتين العربية والإنجليزية ما يحتوية الجناح من معارض وخريطة مفصلة عن تفاصيل الجناح وتوزيع عدد من المطويات التعريفية والتثقيفية لمنطقة القصيم بالإضافة توزيع أكثر من عشرة مؤلفات لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم لزوار الجناح من المهتمين في الأدب والثقافة والباحثين عنها داخل جناح المنطقة شملت مؤلف سموه سر دوام النعم وخير جليس والأمان الثاني ورسائل أئمة دعوة التوحيد والدبلوماسية والمراسم الإسلامية وموجز تاريخ الدولة السعودية .وكان لفن النحت والحرفة في جناح القصيم عرضاً ملفتاً قدم 18 نحاتاً وحرفياً في لوحة فنية جسدت مهنة الماضي لزوار الجناح والتي يعود تاريخها لعقود في منطقة القصيم وأعاد لزوار جناح المنطقة تلك المهنة والفن الذي كان يقدمة الآباء من خلال عقود مضت من خلال استخدامهم للطبيعة من أرض المنطقة من الخشب وسعف النخيل والجلديات وغيرها من أدوات طبيعية .إضافة إلى حضور الحرفيات والأسر المنتجة الذي يعكس جناح منطقة القصيم لزوارة ما تتميز به حرفيات المنطقة تاريخياً , وقدم جناح المنطقة من خلال مشاركة 10 حرفيات عكست صنعة الماضي المرتبطة بالسدو والخوصيات والأعمال اليديوية بالإضافة إلى صناعة الحلويات الشعبية والكليجا الذي يتم تقديمة للزوار طازجاً في جناح القصيم بالإضافة إلى عدد من الأكلات الشعبية التي قدمت هذا العام لأول مره عبر أسرتين تقدم الأكلات المعروفة في المنطقة تاريخاً لزوار الجناح .وبما أن الفنون التشكيلية إحدى أهم العروض في القرية فقد قام عدد من فناني منطقة القصيم بإنشاء جدارية الجنادرية وفاء وولاء والتي تعتبر أكبر جدارية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33 بطول 20 متراً ويتم رسمها على الهواء الطلق ومباشرة أمام زوار الجناح والتي سيتم الإنتهاء منها فور انتهاء المهرجان بالإضافة إلى أن فناني وفنانات المنطقة يقدمون حوالي 40 لوحة تشكيلية متوزعة داخل جناح المنطقة وركن الفنانين التشكيليين في الجناح , بالإضافة إلى مجانب آخر من الفن التشكيلي والمجسمات يتم تقديمه عبر صور الجداريات التي يتم رسمها في منطقة القصيم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.وحضرت الألعاب الشعبية في قرية القصيم التراثية بشكل مختلف هذا العام بحيث تم تفعيل 12 لعبة تاريخية للزوار من خلال فرقة بمشاركة لأول مره لعدد من الفتيات الصغار الذين طبقوا عدد من الألعاب التي اشتملت على عظيم ساري والكوكبا ويابونا جانا الذيب والمصاقيل وغيرها من الألعاب التاريخية التي عرفها أبناء وفتيات المنطقة وقدمت بشكل بسيط عبر أدواتها المتاحة والمستوحاة من الطبيعة .// يتبع //19:13ت م0164

وأسهمت الفرق الشعبية بعدد من الفلكلورات والألوان المشهورة على مسرح المنطقة بمشاركة فرقتي محافظة عنيزة ومحافظة المذنب والتي تعرف عن منطقة القصيم شملت الناقوزي والحوطي والسامري والعرضة السعودية , بالإضافة إلى ما تشتهر به تلك الفنون من طبيعة بأدواتها ولبسها المختلف والمتنوع والذي يقدم بشكل متقن داخل جناح المنطقة والذي يعكس ثقافة المنطقة الفنية خلال تلك الفترة وترسم تراثاً عميقاً يختلف عن بالقي مناطق المملكة بطريقة تقديمها وأدائها .وتعد نوافذ تسويقية للشباب السعودي إحدى أهم العروض التي تميزت به القرية بحيث يشارك فيها أبناء المنطقة من خلال عدد من النوافذ التسويقية المتوزعة في ساحة الجناح والتي يقدم من خلالها 40 نوعاً من المصنوعات الشعبية والحلويات والأكلات المتنوعة المعروفة في منطقة القصيم .// انتهى //19:13ت م0165