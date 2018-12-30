الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واستقدم فريق الرائد إلى المركز التاسع في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بعد تحقيقه فوزه الثالث على التوالي وهذه المرة على حساب أحد بهدف دون رد ضمن الجولة الخامسة عشرة للمسابقة.وسجل هدف الرائد لاعبه صالح الشهري بالدقيقة 54 من ركلة جزاء ، ليرتفع رصيد الرائد إلى 21 نقطة بالمركز التاسع ، فيما ظل أُحد في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.// انتهى //19:16ت م0166