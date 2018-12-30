بريدة 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأوجد مهرجان ربيع بريدة 40 لمرتاديه منهجاً حضارياً ووطنياً يعتمد على مبدأ "الوعي" بين الخدمات والبرامج المقدمة، للزوار والمستفيدين .حيث سعت الكثير من الجهات الحكومية المشاركة في المهرجان إلى تنشيط ثقافة الوعي والإدراك عند الزوار، وضرورة ترك الأثر الإيجابي في كل محفل ومناسبة، ليتم تأصيل ونشر مفاهيم "المواطنة الصالحة التي تلتزم بواجباتها، وتسعى إلى تحقيق تطلعاتها، بمزيد من برامج تطوير الذات، وبناء القدرات .وبين المدير التنفيذي لمهرجان ربيع بريدة 40 عبدالعزيز المهوس أن المهرجان حرص على إيجاد محتوى وطني سلوكي، يعزز من مفاهيم الوطنية، ويكرس لمهارات بناء الذات، التي تجعل من الفرد شخصًا إيجابياً وفاعلاً، يستطيع التكيف والتعامل مع الكثير من الاحتياجات والظروف .وأشار المهوس إلى أن مشاركة أكثر من 15 جهة حكومية حول مفهوم السياحة والترفيه إلى تفعيل دور التوعية والتثقيف للزوار، من خلال تقديم العديد من الفعاليات والبرامج التي تعرف بخدمات كل قطاع وجهة حكومية، وتبرز للزائر أهمية تفاعله ومشاركته في إبداء ملاحظاته ، وعرض تطلعاته، لتحقيق أعلى درجات الإجادة والتميز في الخدمات الحكومية وما يعود على الزائر بالفائدة .// انتهى //19:16ت م0167