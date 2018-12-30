الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسعقدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم ورشة عمل بحضور مندوبي الاحتراف بالأندية.وجرى خلال الورشة التي أقيمت في مقر الاتحاد السعودي مناقشة فترة التسجيل الثانية للاعبين، التي ستبدأ في السابع من يناير المقبل، بالإضافة لاستقبال ملاحظات التسجيل في الفترات السابقة.وأكد نائب رئيس اللجنة معيض الشهري خلال الورشة على أهمية إرفاق المستندات المطلوبة في نظام DTMS الذي سيبدا العمل فيه اعتبارًا من فترة التسجيل الثانية.وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل التي تنظمها اللجنة في سبيل تطوير العمل الاحترافي داخل الأندية، والعمل وفق أحدث الأنظمة الدولية التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.// انتهى //19:17ت م0168