تونس 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسفاز النادي الإفريقي على نجم المتلوي بثلاثة أهداف لهدف في لقاء متأخر من الجولة العاشرة من البطولة التونسية لكرة القدم أقيم اليوم في العاصمة التونسية.وعزز النادي الإفريقي بذلك موقعه في المركز السابع برصيد 17 نقطة في حين تجمد رصيد نجم المتلوي في المرتبة التاسعة بـ 12 نقطة الى جانب الملعب القابسي وشبيبة القيروان.واستمر النادي البنزرتي في المركز الأول بـ 26 نقطة يليه الصفاقسي بـ 25 نقطة فالترجي بـ23 نقطة.// انتهى //19:43ت م0169