رياضي / فوز النادي الإفريقي على نجم المتلوي في الدوري التونسي
الأحد 1440/4/23 هـ الموافق 2018/12/30 م واس
تونس 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واس
فاز النادي الإفريقي على نجم المتلوي بثلاثة أهداف لهدف في لقاء متأخر من الجولة العاشرة من البطولة التونسية لكرة القدم أقيم اليوم في العاصمة التونسية.
وعزز النادي الإفريقي بذلك موقعه في المركز السابع برصيد 17 نقطة في حين تجمد رصيد نجم المتلوي في المرتبة التاسعة بـ 12 نقطة الى جانب الملعب القابسي وشبيبة القيروان.
واستمر النادي البنزرتي في المركز الأول بـ 26 نقطة يليه الصفاقسي بـ 25 نقطة فالترجي بـ23 نقطة.
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19:43ت م
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