الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساختتمت اليوم الجولة 15 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بتعادل التعاون مع الهلال بهدفين لكل منهما اليوم على ملعب التعاون في بريدة .وسجل هدف فريق الهلال اللاعب ريفاس بعد مرور 34 دقيقة من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل هيلدون راموس للتعاون في الدقيقة 58 من ضربة جزاء ، ثم تقدم عبدالفتاح آدم للتعاون في الدقيقة 64، قبل أن يتعادل للهلال ألبرتو بوتيا في الدقيقة 96 .وارتفع رصيد الهلال بطل الشتاء إلى 36 نقطة في المركز الأول ، بينما وصل التعاون للنقطة 25 بالمركز الرابع .وفي المدينة المنورة فاز فريق الرائد مضيفه أحد بهدف دون رد .سجل هدف فريق الرائد والمباراة الوحيد اللاعب صالح الشهري بركلة جزاء في الدقيقة 54 ، ليكون رصيد الرائد 21 نقطة ليرتقي للمركز التاسع، بينما توقف أحد في المركز السادس عشر عند ست نقاط.وكانت مباراة واحد قد لعبت في منافسات الدوري أمس السبت، شهدت فوز الاتفاق على الاتحاد بهدف دون رد بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.وارتفع رصيد الاتفاق إلى 22 نقطة ليرتقي للمركز الثامن، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 6 نقاط في المركز الخامس عشر.ولعبت يوم الجمعة 3 مباريات، حيث حسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء الأول والذي جمع الفتح مع ضيفه النصر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.وارتفع رصيد الفتح إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما وصل النصر إلى 33 نقطة في المركز الثاني.من جانبه، فاز فريق الشباب 3-1 على الحزم في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في بريدة ، ليصل رصيد الشباب إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر.وفي سياق متصل، فاز فريق الوحدة على الأهلي في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، بهدف من توقيع روميلو أوتيرو بعد مرور خمس دقائق من عمر اللقاء.وارتفع رصيد الوحدة إلى 24 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد الأهلي في المركز الخامس عند نفس العدد من النقاط .وكانت مباريات الجولة قد انطلقت يوم الخميس بمباراتين، حيث فريق الباطن بهدفين دون رد على ضيفه القادسية بملعب نادي الباطن، بهدف حمل توقيع اللاعب كريستيان دا كروز "ق 65 و90".ووصل الباطن إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما توقف رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز العاشر.وفاز أيضا فريق الفيصلي بهدف دون رد على نظيره الفيحاء بملعب مدينة المجمعة الرياضية ، وارتفع رصيد الفيصلي إلى 23 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر .// انتهى //20:41ت م0172