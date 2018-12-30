لندن 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساستعاد فريق مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثاني وقلص الفارق إلى 7 نقاط مع ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مواجهتهما المرتقبة الخميس المقبل، بفوزه على مضيفه ساوثمبتون 3-1 اليوم في المرحلة الـ 20 من المسابقة .ورفع سيتي رصيده إلى 47 نقطة متقدما بفارق نقطتين على توتنهام هوتسبر ، وخلف ليفربول المتصدر مع 54 نقطة.وفي مباراة أخرى اليوم، فاز بيرنلي على ضيفه وست هام 2-صفر، وكان تشلسي قد حقق في وقت سابق فوزا على مضيفه كريستال بالاس 1-صفر، بينما تختتم المرحلة باستضافة مانشستر يونايتد لبورنموث.// انتهى //20:41ت م0173