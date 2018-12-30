جيزان ٢٣ ربيع الآخر 1439 هـ الموافق ٣٠ ديسمبر 2018 م واستتواجد العربة المتنقلة للأحوال المدنية في مهرجان جازان الشتوي العاشر "جازان الفل .. مشتى الكل" لإنهاء إجراءات الزوار طيلة فترة المهرجان.وستقدم العربة المتنقلة خدمات إصدار الهوية وتجديدها واستخراج بدل تالف وطباعة البيانات (برنت)، و تسجيل واقعات الزواج والطلاق.وسبق وأن شاركت العربات المتنقلة في الأحوال المدنية في المهرجان العام الماضي والعديد من المهرجانات والفعاليات التي تشهدها المنطقة ، إضافًة إلى الجهات الحكومية والجامعات في مختلف مناطق المملكة، إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، بتسهيل الإجراءات على المواطنين والوصول لهم في أماكنهم.// انتهى //20:42ت م0174