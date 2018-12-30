دبي 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واستغلب المنتخب الاسترالي، حامل لقب بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم ،على نظيره العماني بخمسة أهداف دون رد اليوم في مباراة ودية على ملعب استاد "مكتوم بن راشد" في دبي.ويستعد المنتخب الاسترالي للدفاع عن اللقب الآسيوي عبر نسخة كأس الأمم المقررة بالإمارات بين الخامس من يناير ، وسيتنافس المنتخب الاسترالي في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات سورية وفلسطين والأردن ، بينما يتنافس منتخب عمان ضمن المجموعة السادسة مع منتخبات اليابان وأوزبكستان وتركمانستان.// انتهى //20:50ت م0176