الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية وديًا غداً الاثنين ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019.وأجرى الأخضر حصة تدريبية على ملعب "جامعة نيويورك"، تحت إشراف المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي الذي طبق عددًا من الجمل التكتيكية، والتسديد على المرمى ، والكرات الثابتة في حالتي الدفاع والهجوم"، قبل أن تختتم بتمارين الإطالة ، فيما واصل سلمان الفرج تمارينه الخاصة رفقة الجهاز الطبي .// انتهى //21:02ت م0177