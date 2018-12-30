القاهرة 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واستعادل فريق سموحة مع ضيفه المصري البورسعيدي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم, على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة التاسعة للدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا التعادل، رفع سموحة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري، كما ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //21:05ت م0178