رياضي / سموحة يتعادل مع المصري البورسعيدي في الدوري المصري لكرة القدم
الأحد 1440/4/23 هـ الموافق 2018/12/30 م واس
القاهرة 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واس
تعادل فريق سموحة مع ضيفه المصري البورسعيدي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم, على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة التاسعة للدوري الممتاز المصري لكرة القدم.
وبهذا التعادل، رفع سموحة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن بجدول الدوري، كما ارتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 18 نقطة في المركز الثالث عشر.
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21:05ت م
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