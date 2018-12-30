الطائف 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأنهت إدارة التدريب والابتعاث للبنات بتعليم الطائف تفعيل #ساعة_برمجة بمشاركة 387 معلمة مستضيفة لهذا الحدث العالمي و61772 طالبة مفعلة له في 387 مدرسة من خلال تنفيذ (5) لقاءات تعريفية لـ (307) معلمة.كما أنهت الإدارة تنفيذ خطة تدريبية طارئة بثلاثة برامج : ( مهارات التفكير، والتخطيط الشخصي، وتطبيقات قوقل التعليمية ) لـ(90) معلمة من مكاتب التعليم الخارجية .من جانبه ثمن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي هذه البادرة من إدارة التدريب التربوي والابتعاث للبنات ، معبرا عن سعادته بهذه المبادرة لإدارة التدريب والابتعاث التي حرصت على توفير البرامج للمعلمات في مقار عملهن وبعيدا سفر المعلمات.// انتهى //21:23ت م0179