الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم مباريات الجولة التاسعة عشرة من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وخسر الكوكب على ملعبه أمام ضيفه الطائي بهدفين دون مقابل، وارتفع رصيد الطائي إلى 24 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الكوكب عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.وحقق فريق القيصومة فوزا على ضيفه الجيل بهدفين دون رد، ورفع فريق القيصومة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ20 ، بينما تجمد رصيد الجيل عند 25 نقطة في المركز الثامن .وفي لقاء آخر حقق ضمك فوزًا بثلاثية دون رد أمام ضيفه العدالة ، وارتقى ضمك لوصافة الجدول بـ32 نقطة، بفارق نقطتين عن العدالة الذي تراجع للمركز الرابع.وفي سيهات، حقق فريق الخليج فوزًا بثلاثية مقابل هدف على حساب ضيفه أبها ، الذي تجمد رصيده عند 34 نقطة في الصدارة، بينما رفع الخليج رصيده لـ25 نقطة في المركز السابع ، وحقق هجر فوزًا بهدف دون مقابل أمام ضيفه العين ، ورفع هجر رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد العين عند 21 نقطة بالمركز الخامس عشر.// انتهى //21:34ت م0180