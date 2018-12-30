الجنادرية 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسزار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، اليوم، جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33.واطلع المهندس الراجحي على أركان الجناح المختلفة، وما يحتويه من تقنيات حديثة عروض توعوية وأنشطة تثقيفية، وجناح المستثمرات من المنزل، وأبرز الخدمات التي يقدمها الجناح للزوار.بعد ذلك افتتح معاليه جناح بنك التنمية الاجتماعية ، وتجول خلاله على الأركان المصاحبة والأنشطة والمبادرات المقدمة .// انتهى //21:37ت م0181