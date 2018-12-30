الطائف 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واساستكملت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف اجراءات إصدار رخصة ترميم مسجد الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلي الأثري ، وذلك ضمن برنامج إعمار المساجد التاريخية الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.ونوه مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد ، بالتعاون البناء بين الهيئة وشركاءها لتحقيق الغايات المنشودة للبرنامج الذي يهدف إلى الحفاظ على المساجد التاريخية والتراثية نظرا لما تحمله من إرث تاريخي كبير وطابع معماري أصيل يميزها كأحد أهم معالم التراث العمراني ، مبيناً أن الهيئة تعمل على الحفاظ على توثيق وتهيئة المساجد التراثية القديمة في المحافظة بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي ، لتعزيز واجب إعمار المساجد والاعتناء ببيوت الله .يذكر أن مسجد الصحابي جرير البجلي الأثري يقع في قرية القضاة، بالقريع بني مالك وهو مبني بالحجر ويعلو سطحه منارة ، وبه تفاصيل معمارية فريدة .// انتهى //22:13ت م0182