الجنادرية 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واستوافد عشاق الخيول والأصالة من زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة على العروض التي يقدمها فريق فرنسي متخصص في استعراضات الفروسية بساحة الفرسان على أرض الجنادرية ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه بالمهرجان.واستمتع عشاق الخيول بعروض حية تنوعت بين عرض الأصايل وفلوة الريح وصهوة جواد، ونجم الخيل، وهوى بلادي، وعز الخيل، كما قدمت الفرقة الفرنسية استعراضات لرقصات الخيل يصاحبها مقاطع موسيقية أبهرت الحضور.// انتهى //22:14ت م0183