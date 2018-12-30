ظهران الجنوب 23 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأوقفت بلدية ظهران الجنوب اليوم تعديات على مساحة تقدر بأكثر من 67 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء في منطقة الثويله والطلحة شمال المدينة .وأوضح رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف، أن البلدية أزالت الإحداثيات المخالفة من عقوم ترابية ومباني من الحجر والبلك ، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين .//انتهى//22:25ت م0184