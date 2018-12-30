عام / بلدية ظهران الجنوب توقف تعديات على أراضٍ حكومية
الأحد 1440/4/23 هـ الموافق 2018/12/30 م واس
ظهران الجنوب 23 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واس
أوقفت بلدية ظهران الجنوب اليوم تعديات على مساحة تقدر بأكثر من 67 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء في منطقة الثويله والطلحة شمال المدينة .
وأوضح رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف، أن البلدية أزالت الإحداثيات المخالفة من عقوم ترابية ومباني من الحجر والبلك ، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين .
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22:25ت م
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