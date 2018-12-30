عدن 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واسأعلن محافظ البنك المركزي اليمني، محمد زمام البدء بالأعمال التمهيدية لإنشاء مركز عدن المالي حيث تأتي هذه الخطوة ضمن خطط البنك لتقوية البناء المؤسسي وآليات العمل البنكي.وأوضح المحافظ زمام، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن مركز عدن المالي يضم، المقر الجديد للبنك المركزي ومراكز البنوك التجارية وشركات التأمين وشركات الصرافة,مشيراً إلى أنه تم التواصل مع عدد من البنوك الإقليمية لتسهيل فتح حسابات مراسلة للبنوك التجارية اليمنية .// انتهى //22:25ت م0185